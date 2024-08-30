Türk ordusunun 26 Ağustos 1922’de başlattığı ve 30 Ağustosta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Zafer Bayramı etkinliklerinin en büyüğü Külliye'de gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kutlu zaferin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında "Bugün dünden daha güçlüyüz; inşallah yarın çok daha güçlü olacağız. Bizimle aynı ideale gönül vermiş dost ve kardeşlerimizle birlikte herkesin adaletle temsil edildiği bir küresel nizamı mutlaka tesis edeceğiz" ifadelerini kullandı.