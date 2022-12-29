Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Gördüğü ilgi sebebiyle 1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projemizi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldık." dedi. Müjdeleri peş peşe sıralayan Erdoğan, "Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını teknoloji destek paketi olarak ayırdık." ifadelerini kullandı.