Başkan Erdoğan'a bombalı suikast girişimi olayında son dakika gelişmesi! Yakalanan teröristler itiraf etti

Nusaybin'de, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun aracının altına, teröristler tarafından EYP yerleştirildiği tespit edilmiş, teröristlerin Başkan Erdoğan'ın mitingini hedef aldığı belirlenmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Mardin Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti." denildi.