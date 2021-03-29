Başkan Erdoğan: Türkiye’ye merkezinde milletin olduğu yeni bir anayasa kazandırmak istiyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Yeni anayasa hazırlıklarına değinen Erdoğan, "Türkiye'ye merkezinde milletin yani insanın olduğu yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi. Erdoğan, "Yeni anayasa için her türlü görüşe ve teklife açığız. İnşallah milletimizle birlikte gelecek nesillerin bizi hayırla yad etmesini sağlayacak yeni anayasayı ülkemize kazandıracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.