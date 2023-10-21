SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023, 16:28 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2023, 16:41

Başkan Erdoğan Stoltenberg ile görüştü: ''Batının tutumu Gazze'de insan hakları ihlallerini artırdı''

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Gazze'deki son durum, insan hakları ihlallerinin önlenmesi için yapılması gerekenler ve masum sivillere kesintisiz insani yardımların ulaştırılması konuları ele alındı. Erdoğan görüşmede, Batılı ülkelerin tutumlarının Gazze'deki insan hakları ihlallerini artırdığını, İsrail'i durdurmak için ülkelerin çaba sarf etmemesinin telafisi imkansız sonuçlar doğuracağını, Batının ve dünya kamuoyunun gözler önünde gerçekleşen ve görmezden gelinen insani dramları sona erdirmek için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

SIRADAKİ VİDEO
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kahire'deki Gazze Zirvesi'nde konuştu: ''Şu an Filistin'deki durum bir trajedi!''
21.10.2023Cumartesi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın korkuttu
21.10.2023Cumartesi
Esenyurt çocuğun düşme anı videosu! Beşinci kattan arabanın üstüne düştüğü an güvenlik kamerasında! İşte o görüntü | VİDEO
21.10.2023Cumartesi
Eli kanlı Netanyahu Biden’ı sarılarak karşıladı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ı ise aşağıladı!
21.10.2023Cumartesi
Kassam Tugayları: İki ABD'li esiri insani gerekçelerle serbest bıraktık
21.10.2023Cumartesi
Bunlar da Var
Eli kanlı Netanyahu Biden’ı sarılarak karşıladı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ı ise aşağıladı! 00:24
Netanyahu'dan İngiltere başbakanına ırkçı muamele!
21.10.2023Cumartesi
Katil her yaşta katil! Netanyahu’nun 1983 yılındaki o skandal videosu! Masum canlar umurunda değil... 00:33
Katil Netanyahu'nun 1983 yılındaki o skandal videosu!
21.10.2023Cumartesi
SON DAKİKA I İzmir’de 3.9 büyüklüğünde korkutan deprem! AFAD duyurdu 01:19
İzmir'de 3.9 büyüklüğünde korkutan deprem!
21.10.2023Cumartesi
İzmir’de deprem anında yaşanan panik kamerada! 00:33
İzmir'de deprem anında yaşanan panik kamerada!
21.10.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA