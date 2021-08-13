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Başkan Erdoğan sel bölgesinde cenaze namazına katıldı

Başkan Erdoğan sel bölgesinde cenaze namazına katıldı
13.08.2021 16:03
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Bozkurt'taki sel felaketinden...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi. Erdoğan bölgede yaptığı ilk açıklamada, "Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni yapacağız." dedi. Erdoğan, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Cuma namazının ardından vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, Kastamonu, Bartın ve Sinop'un afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Başkan Erdoğan daha sonra da sel nedeniyle hayatını kaybedenler için kılınan cenaze namazına katıldı.


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