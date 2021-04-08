Başkan Erdoğan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babasını kabul etti. Başkan Erdoğan, Kiraz'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Şehit Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz'ın yanı sıra "Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Öykü ve Deneme Yarışması"nda dereceye girenler de hazır bulundu.





Başkan Erdoğan, Kiraz'ın ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.





Erdoğan, yarışmada dereceye girenlere de teşekkür belgesi verdi.





Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.