Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babası ile telefonda görüştü. Piyade Teğmen Canbert Tatat Suriye'nin İdlib kentinde gerçekleştirilen yol kontrol devriyesi sırasında meydana gelen patlama sonucu şehit olmuştu.
Başkan Erdoğan Şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babasıyla telefonda görüştü
31.05.2020 00:27
- Başkan Erdoğan Şehit Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın babasıyla telefonda görüştü
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