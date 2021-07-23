Başkan Erdoğan Rize Güneysu'dan duyurdu! Sel felaketi sonrası konut ve yardım müjdesi

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, Artvin'de dün saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi. Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan selin vurduğu Rize’de kıldığı cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. 1 yıl içinde 550 konut inşa edileceğini belirten Başkan Erdoğan, "Acil ihtiyaçlar için 18 milyonluk liralık kaynaktan 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırıldı." dedi.