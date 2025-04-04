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Başkan Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesiyle görüştü!
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Başkan Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesiyle görüştü!

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 11:16 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 11:16

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz 24 Ocak'ta Kadıköy'de alışveriş için gittiği pazar yerinde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ile bir araya geldi. Erdoğan; “Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz 24 Ocak'ta Kadıköy'de alışveriş için gittiği pazar yerinde bıçaklanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası İtalyan şef Andrea Minguzzi ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un da katıldığı görüşmede, hukuki süreç değerlendirildi. Başkan Erdoğan, görüşmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Paylaşımda, "Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da hunharca katledilen evladımız Mattia Ahmet Minguzzi'nin kıymetli ailesiyle bugün bir araya geldik. Adalet Bakanımızın da katıldığı görüşmede, Mattia Ahmet'in hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen hukuki süreci ayrıntılı şekilde ele aldık. Bu acının tarifi yok. Evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve metanet diliyorum. Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" ifadeleri yer aldı.

BİNLERCE AHMETİM VAR
Bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, yine duygu yüklü açıklamalar yaptı. Acılı anne, "Ahmetim gitti ama binlerce Ahmetim var. Kar topu gibi büyüyoruz" dedi.

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