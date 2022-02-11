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Başkan Erdoğan: Kovid-19 sürecini çok rahat atlattım, aşının faydası oldu

Başkan Erdoğan: Kovid-19 sürecini çok rahat atlattım, aşının faydası oldu
11.02.2022 15:46

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Camii’ndeki cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, geçirdiği Kovid-19 hastalığına ilişkin, "İnsanlığın bu felaketten bir an önce kurtulması için Rabb'imizin 'Ya Hafız' ismi şerifine sığındık. Tüm insanlığı muhafaza eylesin. Bu süre içerisinde gerek şahsım gerek eşim, ailem hakkında yapılan duaları ve bu duaları yapan kardeşlerimden Allah razı olsun. Gerçekten gerek ülkemizde gerek tüm dünyada bu beladan bir an önce Rabb'im bizleri muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

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