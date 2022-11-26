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Başkan Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen Murat Duran isimli vatandaşı ikna ederek evine gönderdi

Başkan Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen Murat Duran isimli vatandaşı ikna ederek evine gönderdi
26.11.2022 11:00

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Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran isimli vatandaşı ikna ederek, evine gönderdi. Erdoğan, kendisiyle ilgilenilmesi talimatı verdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği sırada yaşanan intihar girişimini önledi.


Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden İstanbul Tersane Komutanlığındaki programına geçerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara teşebbüs eden bir vatandaşı görünce makam aracını durdurarak vatandaşın yanına gitti.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE VAZGEÇİRDİ TALİMATI VERDİ
Başkan Erdoğan, vatandaşı intihar girişiminden vazgeçirdi ve kendisiyle ilgilenilmesi talimatı verdi.



Başkan Erdoğan, daha sonra Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni için Pendik'e gitti.

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