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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024, 21:45 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2024, 21:45

Başkan Erdoğan KKTC'den ayrıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen törenlere katıldığı Lefkoşa'da programını tamamladı ve adadan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen törenlere katıldığı Lefkoşa'da programını tamamladı. Sabah saat 09.20'de KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 16.00 sıralarında adadan ayrıldı. Erdoğan'ı Ercan Havalimanından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu uğurladı.

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