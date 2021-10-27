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Başkan Erdoğan: ''Kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlere boyun eğdiler''

Başkan Erdoğan: ''Kendilerine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlere boyun eğdiler''
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP ve HDP'nin tezkereye hayır oyu vermesine ilişkin; ''Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin adümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor" ifadelerini kullandı. İşte dönemin Ağrı Belediye Başkanı BDP'li Sırrı Sakık'ın 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen CHP'lilere, "Generali olsanız ne yazar, it sürüleri" dediği o anların videosu...

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