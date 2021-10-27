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Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: CHP, HDP'ye biat etti boyun eğdi!

Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu: CHP, HDP'ye biat etti boyun eğdi!
27.10.2021 13:04
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, CHP ve HDP'nin tezkereye hayır oyu vermesine ilişkin "Dün Meclis'te bir tezkere oylandı. Esasen bu tezkere ülkemize yönelik terör tehditlerine karşı uzun yıllardır devam eden rutin bir uygulamadır. Son 71 yılda 76 ayrı tezkere görüşülüp kabul edilmiştir. Tehdit PKK/YPG yanında DEAŞ gibi terör tehditlerinden de kaynaklanmaktadır. HDP yöneticileri, CHP'ye çağrı yaptı. Siyasi ittifakın devamı CHP'nin tezkereye destek olmaması şartına bağlanıyordu, CHP açıkça tehdit ediliyordu. Onurlu bir liderin çıkıp 'Siz kim oluyorsunuz da bizi tehdit ediyorsunuz' deyip HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenir. Ama karşımızda böyle bir CHP mevcut değildir. CHP oylamaya saatler kala tezkereye hayır diyeceklerini ilan etti.  Biz kimin kılıcını çaldığınızı biliyoruz da siz kendinizi bu kadar belli etmeyin. CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye boyun eğmesidir. Yazıktır. Ne kadar hazin bir tablo." şeklinde konuştu.

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