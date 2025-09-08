PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı (8 Eylül 2025)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin yaptığı sokak çağrısına tepki gösteren Başkan Erdoğan "Milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz. Mahkemeyi tanımıyorum demek hukuka kafa tutmaktır. Hukuk devletine karşı çıkıyorlar. Bağırsalar da adaletin tecellisine mani olamayacaklar " dedi. Yeni evlenecek gençlere müjdeyi veren Başkan Erdoğan kredinin desteğinin 250 bin TL'ye çıkacağını açıkladı.

Bunlar da Var

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde skandal görüntüler! CHP'li vekil Ali Mahir Başarır polisin üzerine yürüdü: "Buraya gel dedim!"
Eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı
Eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı
Sındırgı'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Sındırgı'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı kamerada
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan teslim oldu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle