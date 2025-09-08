Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklama yaptı (8 Eylül 2025)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin yaptığı sokak çağrısına tepki gösteren Başkan Erdoğan "Milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz. Mahkemeyi tanımıyorum demek hukuka kafa tutmaktır. Hukuk devletine karşı çıkıyorlar. Bağırsalar da adaletin tecellisine mani olamayacaklar " dedi. Yeni evlenecek gençlere müjdeyi veren Başkan Erdoğan kredinin desteğinin 250 bin TL'ye çıkacağını açıkladı.