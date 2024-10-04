SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan İsrail'in sinsi planını açıkladı! Nihai hedef Türkiye!
Haberler Haber Videoları

Başkan Erdoğan İsrail'in sinsi planını açıkladı! Nihai hedef Türkiye!

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 18:52 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 18:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinlik alanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasına ''Hamas ve Hizbullah bahane, nihai hedefin neresi olduğunu görmek için kahin olmaya gerek yok!'' ifadesiyle asıl hedefin Türkiye olduğunu ve İsrail'in ateşi tüm bölgeye yaymayı amaçladığını belirtti. Erdoğan ayrıca, "Coğrafyamızın Sykes-Picot taksimiyle lime lime edilmesine göz yummayacağız" dedi. Başkan Erdoğan'ın nokta atış açıklamalarını ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

SIRADAKİ VİDEO
Hastanede dehşet!
04.10.2024Cuma
Samsun'da 2 kişi tutuklandı!
04.10.2024Cuma
Elazığ'da yaban keçileri parkta görüntülendi
04.10.2024Cuma
Çalıntı motosikletle silahlı saldırıya hazırlanan 2 şahıs yakalandı
04.10.2024Cuma
Otomobil bisikletli çocuğa çarptı: 1 ağır yaralı
04.10.2024Cuma
Bunlar da Var
Beyoğlu’nda Taciz Dehşeti! 02:25
Beyoğlu'nda Taciz Dehşeti!
04.10.2024Cuma
Tuzla’da polis operasyonunda silahlı çatışma: Şüpheli öldürüldü! 01:43
Polise silahlı saldırı! Şüpheli öldürüldü!
03.10.2024Perşembe
Çakıl Bebek Nisan Aktaş son haliyle görenleri şaşırttı 00:15
Çakıl Bebek Nisan Aktaş son haliyle görenleri şaşırttı
04.10.2024Cuma
Yerli ve milli otomobil TOGG’un sedan modeli T10F Teknofest’te! 00:18
TOGG’un sedan modeli T10F Teknofest’te!
03.10.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA