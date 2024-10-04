Başkan Erdoğan İsrail'in sinsi planını açıkladı! Nihai hedef Türkiye!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST 2024 etkinlik alanında açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasına ''Hamas ve Hizbullah bahane, nihai hedefin neresi olduğunu görmek için kahin olmaya gerek yok!'' ifadesiyle asıl hedefin Türkiye olduğunu ve İsrail'in ateşi tüm bölgeye yaymayı amaçladığını belirtti. Erdoğan ayrıca, "Coğrafyamızın Sykes-Picot taksimiyle lime lime edilmesine göz yummayacağız" dedi. Başkan Erdoğan'ın nokta atış açıklamalarını ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL A Haber canlı yayınında değerlendirdi.