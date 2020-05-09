Başkan Erdoğan incelemelerde bulunmuştu... A Haber Yeşilköy'deki pandemi hastanesine girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de 45 gün içerisinde iki pandemi hastanesinin yapımına başlandı. Koronavirüs tedavisi gören hastaların faydalanacağı hastanelerin yapımına 7 Nisan'da başlanmıştı. Başkan Erdoğan, Yeşilköy Acil Hastanesi'nin inşaasındaki son durumu yerinde inceledi. A Haber ekibi Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği 1008 kişi kapasiteli hastanenin içerisine girdi. İşte o anlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de 45 gün içerisinde iki pandemi hastanesinin yapımına başlandı.
Korona virüs tedavisi gören hastaların faydalanacağı hastanelerin yapımına 7 Nisan'da başlanmıştı. Başkan Erdoğan, Yeşilköy Acil Hastanesi'nin inşaasındaki son durumu yerinde inceledi. Sona gelinen hastanenin bayram öncesi açılması planlanıyor.
A Haber ekibi Başkan Erdoğan'ın ziyaret ettiği 1008 kişi kapasiteli hastanenin içerisine girdi.
İşte o hastanenin içerisinden ilk görüntüler...