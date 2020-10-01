Başkan Erdoğan ''ikaz ediyorum'' deyip uyardı: Bu haydut devlete destek verenleri...

Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27'nci dönem 4'üncü yasama yılı açılış programında önemli açıklamalarda bulundu. İşgalci Ermenistan'ın saldırıları sonrası Azerbaycan'ın misliyle karşılık vermesiyle devam eden gerilim hakkında konuşan Başkan Erdoğan; ''Bu bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenistan'ın işgal ettiği her karış Azerbaycan toprağından çekilmelerinden geçiyor. Bu haydut devlete destek verenleri kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum.'' dedi.

Karadeniz'de Kırım'ın işgali ile başlayan kriz her an yeniden yükselebilir. Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısı ile başlayan çatışmalar bunun en somut örneğidir. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu burada bir kez daha belirtmek istiyorum.

Özellikle Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa ve bunların 30 yıla yakın zamandır bu sorunu ihmal ettikleri için bugünlere yansıyan bu olumsuz durumun karşısında ateşkes arayışı içinde bulunmaları her şeyden önce kabul edilebilir bir şey değildir. Ha bir şey mi isteniyor o zaman işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki burada bir çözüme ulaşılsın.

"İŞTE ŞİMDİ NETİCE ALMANIN ZAMANI"

Trump, Putin, Macron'la görüştük ama netice yok. Azerbaycanlı kardeşlerimiz şu anda topraklarına dönecekleri günü bekliyor. Ona kimse yanaşmıyor. Önce bir bunu konuşalım hep oturdular konuştular ama bir netice yok işte şimdi netice almanın zamanı Azerbaycanlı kardeşlerimiz de şimdi kendi göbeğini kesmenin adımını attılar.

HER KARIŞ AZERBAYCAN TOPRAĞINDAN ÇEKİLMELERİNDEN GEÇİYOR

Bu bölgedeki kalıcı barışın yolu Ermenistan'ın işgal ettiği her karış Azerbaycan toprağından çekilmelerinden geçiyor. Bu haydut devlete destek verenleri kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum.

Bu ülkelerin bir kısmı gerçekleri dile getirdiğimiz için bizi hedef alıyor. Unutulmamalıdır söz konusu ülkeler dün yoktu yarında olmayacak ama biz Allah'ın izniyle bu topraklarda olmaya devam edeceğiz.

Son dönemde terör tehdidi kaynağında kurutma planımız çerçevesinde Irak sınırındaki örgüt yuvalarını birer birer ortadan kaldırıyoruz. Bu fitne çukurlarını tamamen bitirene kadar operasyonlarımız sürecektir.