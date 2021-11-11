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Başkan Erdoğan: Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara ulaştırmak

Başkan Erdoğan: Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara ulaştırmak
11.11.2021 15:37
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 15 Temmuz Demokrasi Müzesi mevkisindeki Millet Ormanı'nda, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır." dedi. Başkan Erdoğan, "Erozyonla kaybedilen toprak miktarını 154 milyon tona kadar düşürdük. Artık her yıl Kıbrıs adası büyüklüğünde bir toprağı kaybetmiyoruz." şeklinde konuştu. Başkan Erdoğan, "Geleceğe Nefes Kampanyası için her vatandaşımız için 3 fidan hesabıyla 252 milyon fidanı toprakla buluşturmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

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