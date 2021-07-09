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Başkan Erdoğan, Diyarbakır’da vatandaşlara Kürtçe seslendi

Başkan Erdoğan, Diyarbakır’da vatandaşlara Kürtçe seslendi
09.07.2021 22:12 - Son Güncelleme: 09.07.2021 22:34
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru Diyarbakırlı vatandaşlara Kürtçe seslenerek, "Ser sera, ser çava Diyarbekir" (Başım gözüm üstüne Diyarbakır) ifadelerini kullandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru Diyarbakırlı vatandaşlara Kürtçe seslenerek, "Ser sera, ser çava Diyarbekir" (Başım gözüm üstüne Diyarbakır) ifadelerini kullandı.

"SER ÇAVA DİYARBEKİR"
Başkan Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisini dinleyen coşkulu kalabalığa Kürtçe seslenerek sürpriz yaptı.


"Ser sera, ser çava Diyarbekir" (Başım gözüm üstüne Diyarbakır) diyen Erdoğan, daha sonrasında kendisini dinleyen vatandaşlara "Nasıl, biliyorum değil mi?" sorusunu yöneltti.

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