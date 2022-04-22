Başkan Erdoğan Cuma namazı konuştu: Kuzey Irak'taki harekat şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına geliyor

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra, çıkışta gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Pençe-Kilit Harekatına ilişkin konuşan Erdoğan, "Kuzey Irak'taki harekat şu anda terör örgütünün can çekişmesi anlamına geliyor. Şu anda son çırpınışlar. Kandil'den gelen talimatları yerine getirme gayretleri içindeler. Öldürülenlerin sayısı 45'i buldu. 3 şehidimiz var. Bütün mağara ve inlere girmeye devam ediliyor. Bu temizlik harekatı bitene kadar devam edecek." dedi. Erdoğan, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin ise "Sonuç olumlu ama istediğimiz gibi değil. Daha iyi olacak. Ümitsiz değiliz. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile bugün-yarın yeni görüşme planladık. İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmeyi planlıyoruz." şeklinde konuştu.