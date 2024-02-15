Başkan Erdoğan CHP'deki koltuk kavgasına dikkat çekti: ''Birbirlerini hançerliyorlar''

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim çalışmaları kapsamında başlattığı mitinglere Samsun'dan devam etti. Partisinin Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinginde konuşan Başkan Erdoğan CHP'deki koltuk kavgasına dikkat çekti. Erdoğan; "Belediye başkanları, adayları, perde gerisindekilerle hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Bu uğurda birbirlerine çelme çakmaktan, kuyusunu kazmaktan, dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar." ifadelerini kullandı.