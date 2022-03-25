Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilerle uçakta sohbet etti, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Gelinen noktada Türkiye’nin NATO müttefikleri arasındaki müstesna konumunun ve bölgesindeki kritik rolünün daha iyi anlaşıldığı aşikardır. Hem müttefiklerimiz hem de dünyanın bunun idrakine artık daha fazla varmış olduğunu gördüm ve buna da inanıyorum." dedi. Erdoğan, "Türkiye, her zaman olduğu gibi bu zirveler vasıtasıyla da NATO’nun geleceğinin şekillenmesinde önemli bir rol oynamaya devam edecektir." şeklinde konuştu. Türkiye'nin savaş boyunca üstlendiği yapıcı role vurgu yapan Başkan Erdoğan, "Arabuluculuk görevini Türkiye’nin yapabileceğinin en güzel örneği oldu." ifadelerini kullandı. Türkiye’nin ABD ile sürdürdüğü yeni F-16'lar, F-16 modernizasyon kitleri konusunda son durumu değerlendiren Başkan Erdoğan "Biden’ın bana “Ben kongreye bu konuyla ilgili olumlu yaklaşımımı sunacağım ve konunun da takipçisi olacağım.” istikametinde ifadeleri oldu." dedi.