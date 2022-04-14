RAMAZAN İMSAKİYE
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Başkan Erdoğan, BBP Başkanı Mustafa Destici ile görüştü! Siyasi meseleler, asgari ücret, bayram ikramiyesi, hal yasası...

Başkan Erdoğan, BBP Başkanı Mustafa Destici ile görüştü! Siyasi meseleler, asgari ücret, bayram ikramiyesi, hal yasası...
14.04.2022 16:25

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Mutafa Destici ve parti yönetimi, Başkan Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı. Erdoğan - Destici ikilisi güncel siyasi meseleleri, asgari ücreti, bayram ikramiyesini ve hal yasasını müzakere etti. Seçim gündemini de ele alan Erdoğan ve Destici, ittifakın güçlendirilmesi vurgusu da yaptı. Görüşme 1 saat 10 dakika sürdü.

Haber Videoları

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Mustafa Destici ve parti yönetimi, Başkan Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı.

Erdoğan ve Destici tokalaştıktan sonra Parti Genel Merkezi'ne girerken, Erdoğan sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara el salladı.

MASADA 2023 VE SİYASİ GELİŞMELER VAR
Erdoğan - Destici ikilisi güncel siyasi meseleleri, asgari ücreti, bayram ikramiyesini ve hal yasasını müzakere etti. Seçim gündemini de ele alan Erdoğan ve Destici, ittifakın güçlendirilmesi vurgusu da yaptı.

1 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ
Görüşme yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika sürdü

Liderlerin seçim kanununda yapılan değişikliği de değerlendirdiği bildirildi.

Destici, Başkan Erdoğan'a ipek üzeri ayetlerle çevrelenmiş gümüş sırma el işçiliği ile yapılan Abdülhamit Han'ın tuğrası ve Allah, Muhammed lafzılarının yer aldığı 150 yıllık tablo hediye etti.

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