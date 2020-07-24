Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Toplumun tüm kesimlerinden davetlilerin yer aldığı açılış, Diyanet İşleri Başkanlığının dua programıyla başladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yılı sonra ilk cuma namazı kılınıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu.
Başkan Erdoğan, Ayasofya Camii'nde cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okudu
24.07.2020 13:24
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