Başkan Erdoğan "ay sonuna kadar" deyip uyarmıştı! Suriye sınırına sevkiyat sürüyor |Video 10.02.2020 11:00

İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şubat ayı sonuna kadar geri çekilmelerin tamamlanmasını umuyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sınırda başlayan hareketlilik dün gece de sürdü.