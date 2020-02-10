Haberler Video Başkan Erdoğan "ay sonuna kadar" deyip uyarmıştı! Suriye sınırına sevkiyat sürüyor |Video
Başkan Erdoğan

Başkan Erdoğan "ay sonuna kadar" deyip uyarmıştı! Suriye sınırına sevkiyat sürüyor |Video

10.02.2020 11:00

İdlib'de rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şubat ayı sonuna kadar geri çekilmelerin tamamlanmasını umuyoruz. Rejim bu sürede geri çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından sınırda başlayan hareketlilik dün gece de sürdü.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları