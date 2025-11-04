Başkan Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti!

PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan, Gana, Filistin, Gine ve Japonya büyükelçilerini kabul etti. 5 ülkenin büyükelçisi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sundu. Erdoğan daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Lübnan Büyükelçisi Munir Anuti, Gana Büyükelçisi Abdul Nasiruddin, Filistin Büyükelçisi Nasri Halil Salim Ebu Ceyş, Gine Büyükelçisi Abdulaye Fofana ve Japonya Büyükelçisi Masami Tamura, Başkan Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN, TEK TEK BÜYÜKELÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.

Mektup takdimi sırasında Lübnan Büyükelçisi Anuti'nin küçük kızı, Başkan Erdoğan'a çizdiği resmi hediye etti.

