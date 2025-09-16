Başkan Erdoğan 12 Dev Adam'ı kabul etti: Kabule Adem Bona damga vurdu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımını kabul etti. 12 Dev Adam Başkan Erdoğan forma ve basketbol topu hediye ederken Başkan Erdoğan NSosyal hesabından bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Bu sene kıl payı kaçırdığımız Avrupa şampiyonluğunu inşallah sonraki yıllarda elde edeceğimize inanıyorum. 2027’de Katar’da düzenlenecek Dünya Basketbol Şampiyonası’na da katılıp turnuvanın en güçlü takımı olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Kabule Adem Bona'nın Türkçe konuşması damga vurgu. Başkan Erdoğan'ın İngilizce sorusuna karşı Türkçe cevap veren Bona, "İyiyim ağabey sen nasılsın" diyerek yanıt verdi.