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Türkiye onlara ağlıyor! İşte Bartın'daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar

Türkiye cuma akşamı Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan kömür madeninde yaşanan kazaya ağlıyor. Kaza sonucu 41 madenci şehit olurken, 11 madenci ise yaralandı. Şehit olan madencilerin isimleri belli olurken, onlardan geriye fotoğrafları kaldı. İşte 41 maden şehidimizin isimleri...

16.10.2022 11:57 - Son Güncelleme: 16.10.2022 11:59
Türkiye onlara ağlıyor! İşte Bartın’daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar

Bartın Amasra'daki maden ocağı patlamasındaki şehitlerin isimleri açıklandı.

14 Eylül akşamında yaşanan olay, yüreklere ateş düşürdü...

Büyük umutlarla süren bekleyişin ardından 41 işçinin vefat haberi yürekleri dağladı.

Kimisi bekar, kimisi yeni evli, kimisi ise 5 günlük baba...

11 YARALI, 41 ŞEHİT
Ailelerin sabah saatlerine kadar süren bekleyişlerinden geriye acı dolu feryatları kaldı.

11 kişinin yaralandığı patlamada, 41 işçi ise şehit düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye onlara ağlıyor! İşte Bartın’daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar

ŞEHİTLERİN İSİM LİSTESİ
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İşte Bartın Amasra maden ocağı Grizu patlamasında hayatını kaybeden 41 şehidimizden geriye kalan fotoğraflar...

Türkiye onlara ağlıyor! İşte Bartın’daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar

ALİ DOĞRU

Türkiye onlara ağlıyor! İşte Bartın’daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar

GÜLDAL SERENLİ

Türkiye onlara ağlıyor! İşte Bartın’daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar

SELÇUK AYVAZ

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