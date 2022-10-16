Türkiye onlara ağlıyor! İşte Bartın'daki 41 maden şehidinden geriye kalanlar
Türkiye cuma akşamı Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan kömür madeninde yaşanan kazaya ağlıyor. Kaza sonucu 41 madenci şehit olurken, 11 madenci ise yaralandı. Şehit olan madencilerin isimleri belli olurken, onlardan geriye fotoğrafları kaldı. İşte 41 maden şehidimizin isimleri...
16.10.2022 11:57 - Son Güncelleme: 16.10.2022 11:59
Bartın Amasra'daki maden ocağı patlamasındaki şehitlerin isimleri açıklandı.
14 Eylül akşamında yaşanan olay, yüreklere ateş düşürdü...
Büyük umutlarla süren bekleyişin ardından 41 işçinin vefat haberi yürekleri dağladı.
Kimisi bekar, kimisi yeni evli, kimisi ise 5 günlük baba...
11 YARALI, 41 ŞEHİT
Ailelerin sabah saatlerine kadar süren bekleyişlerinden geriye acı dolu feryatları kaldı.
11 kişinin yaralandığı patlamada, 41 işçi ise şehit düştü.