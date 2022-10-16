Bartın'daki maden faciasından kurtulan işçi yaşadığı dehşet anlarını anlattı: 20-25 metre sürükledi
Bartın Amasra'da yaşanan maden faciasından sağ kurtulan maden işçisi Kemal Berberoğlu, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Tedavi gördüğü hastanede konuşan işçi 300 metre kotunda büyük bir cendere yaşadığını söylerken, "Arkamdan basınç beni 20-25 metre sürükledi." dedi.
16.10.2022 10:05 - Son Güncelleme: 16.10.2022 10:36
"20-25 METRE SÜRÜKLEDİ"
Berberoğlu, patlama anında 3 kişi olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Daha sonra kendi imkanımızla maske takıp yukarı çıktım. 3 kilometre yürüyerek temiz alana çıktım. O anda bir patlama oldu. Arkamdan bir basınçla beni 20-25 metre yerde sürükledi. O anda omzumu artık nereye vurduysam, bilmiyorum."