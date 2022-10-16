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Bartın'daki maden faciasından kurtulan işçi yaşadığı dehşet anlarını anlattı: 20-25 metre sürükledi

Bartın Amasra'da yaşanan maden faciasından sağ kurtulan maden işçisi Kemal Berberoğlu, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Tedavi gördüğü hastanede konuşan işçi 300 metre kotunda büyük bir cendere yaşadığını söylerken, "Arkamdan basınç beni 20-25 metre sürükledi." dedi.

16.10.2022 10:05 - Son Güncelleme: 16.10.2022 10:36
Bartın’daki maden faciasından kurtulan işçi yaşadığı dehşet anlarını anlattı: 20-25 metre sürükledi

Evli ve bir çocuk babası 41 yaşındaki Berberoğlu, tedavi gördüğü hastanede eksi 300 kotunda büyük bir cendere yaşadığını söyledi.

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Bartın’daki maden faciasından kurtulan işçi yaşadığı dehşet anlarını anlattı: 20-25 metre sürükledi

"20-25 METRE SÜRÜKLEDİ"
Berberoğlu, patlama anında 3 kişi olduklarını belirterek, şunları söyledi: "Daha sonra kendi imkanımızla maske takıp yukarı çıktım. 3 kilometre yürüyerek temiz alana çıktım. O anda bir patlama oldu. Arkamdan bir basınçla beni 20-25 metre yerde sürükledi. O anda omzumu artık nereye vurduysam, bilmiyorum."

Bartın’daki maden faciasından kurtulan işçi yaşadığı dehşet anlarını anlattı: 20-25 metre sürükledi

"BAĞIRDIK, YAKINDIK..."
Patlama anında yaşadıklarını aktaran Berberoğlu, şöyle devam etti: "Kendi aramızda konuşmadık. Sadece birbirimize 'Neredesin?' diye bağırdık. Yakındık, birbirimizi bulduk, maskemizi taktık, çıktık. Tozdan önümüzü görme imkanı yoktu."

Bartın’daki maden faciasından kurtulan işçi yaşadığı dehşet anlarını anlattı: 20-25 metre sürükledi

"Ortam toz bulutu, önümüzü hiç göremedik. Gittiğimiz yeri ayağımızla sürte sürte, elimizden tuta tuta bulduk, 100-200 metre gittikten sonra toz bulutu açılmaya başladı. O anda çok korktuk. İlk aklıma gelen çocuğumdu. 'Gittim ben' dedim, çamur topuna döndüm. Şu an durumum çok iyi."

Bartın’daki maden faciasından kurtulan işçi yaşadığı dehşet anlarını anlattı: 20-25 metre sürükledi

Berberoğlu, patlamada hayatını kaybeden 41 maden işçisine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

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