SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Polis memuruna silahlı saldırı: Şüpheliler tutuklandı
Haberler Haber Videoları

Polis memuruna silahlı saldırı: Şüpheliler tutuklandı

Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024, 17:24 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024, 17:24

İzin gününde polis memurunu pompalı tüfekle ateş açarak yaralayan 2 şüpheli cezaevinde

Serik'te polis memuruna izin gününde cadde ortasında pompalı tüfekle saldıran ve kısa sürede yakalanarak adliyeye çıkartılan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde 19 Ekim Cumartesi ünü saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Gökhan K. isimli şahıs, plakaları sökülmüş bir otomobil ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis memuru Ali Ş.'yi görünce yol ortasında durup aracın arka koltuğundan pompalı tüfek ile ateş etti. Olayda polis memuru Ali Ş., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanarak yere yığıldı. Şüpheli, olayın ardından geldiği araç ile olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memuru Ali Ş., ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralanan polis memuru Ali Ş., burada yapılan müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.
Tutuklanarak cezaevine gönderildiler
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olay sırasında saçmalar, sanayideki bir tamirhanede bulunan otomobile de isabet ederken güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, beyaz renkli bir otomobilin yol ortasında durması, otomobilin arka koltuğundan pompalı tüfekle ateş edildiği, sonrasında ise yaralanan polis memurunun yere düştüğü anlar yer almıştı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis, av tüfeğiyle ateş açan ve polis memurunun yaralanmasına neden olan 2 şüpheliyi gözaltına alarak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Şüpheliler G.K. ve M.A.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SIRADAKİ VİDEO
İstanbul Barosu'nda büyük skandal! Divan Başkanı İstiklal Marşı'nı okutmadı!
20.10.2024Pazar
İnşaatta facia: 1 ölü 1 yaralı
20.10.2024Pazar
Menteşe'deki yangına müdahale sürüyor
20.10.2024Pazar
D-130'da feci kaza: Aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
19.10.2024Cumartesi
Alacak verecek kavgası kameralara yansıdı
19.10.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Sosyal medyada yayın yapan genç kız için harekete geçildi: Devlet korumasında 02:55
Sosyal medyada yayın yapan genç kız için harekete geçildi
19.10.2024Cumartesi
Yenidoğan çetesi soruşturmasında 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi 06:13
Yenidoğan çetesi soruşturmasında 9 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi
20.10.2024Pazar
İstanbul Barosu’nda büyük skandal! Divan Başkanı İstiklal Marşı’nı okutmadı! 01:28
Divan Başkanı İstiklal Marşı'nı okutmadı!
20.10.2024Pazar
Soykırımcı İsrail, Hamas lideri Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü görüntüleri paylaştı 03:09
Sinwar’ın ailesiyle tünelde yürüdüğü anlar
20.10.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA