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"Balyoz'da kumpas" davasında mütalaa açıklandı! İşte FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya bavulu veren o isim ve istenen cezalar

02.06.2021 16:10
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Son dakika haberi... Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurulduğu iddiasına ilişkin tutuklu sanık Mehmet Baransu ile 5 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Mehmet Baransu'nun "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin etmek ve yok etmek ile devlet güvenliğine ilişkin bilgilerini açıklama" suçlarından toplam 24 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Mütalaada, sanıklar Ahmet Hüsrev Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, firari sanık Tuncay Opçin'in dosyasının ise ayrılması talep edildi. Öte yandan mütalaada, bir bavul dolusu gizli askeri belgenin Tuncay Opçin tarafından Mehmet Baransu’ya verildiği kaydedildi.


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