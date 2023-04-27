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Bakırköy Sosyete Pazarı otoparkı sular altında kaldı | Video

Bakırköy Sosyete Pazarı otoparkı sular altında kaldı | Video
27.04.2023 16:36

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışının ardından Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde 13 Nisan Perşembe günü açılışı yapılan Bakırköy Sosyete Pazarı'nın otoparkı sular altında kaldı.

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İstanbul'da gün boyu aralıklarla devam eden yağmur yağışının ardından Bakırköy Sosyete Pazarı otoparkını su bastı.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde 13 Nisan Perşembe günü açılışı yapılan Bakırköy Sosyete Pazarı'nın otoparkı gün boyu süren yağışların ardından su altında kaldı. Firma çalışanları otoparktaki suyu çek paslarla tahliye etmeye çalışıyor.

Öte yandan otoparktan aracını çıkarmaya çalışanların zorlandığı görüldü. Otoparka otomobili bulunan Caner Yıldız, Yoğun yağış sonrası, tahminimce giderler çalışmadığından dolayı yoğun bir su birikintisi oluştu. Bu durumdan dolayı insanların ve araçların geçişi zor oluyor. Yeni açıldı burası. Su bastı ama şimdilik çok zarar verecek şekilde değil, ama ileride ne olur bilmiyorum. İleride durumlar farklılaşabilir önlemler alınmazsa. dedi.

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