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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023, 17:09

Bakımevindeki hastalara şiddet uygulayan şüpheliden skandal savunma: ''Samimi şekilde şakalaşıyorduk''

Büyükçekmece'de, bir engelli bakımevinde hastaya şiddet uygulayan Nuri C. ile o anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Melek P.'nin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Nuri C. ifadesinde, "Bakım merkezinde 70 hastam vardı. Hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyor bakımlarını yapıyordum. Sadece samimi, sevecen bir şekilde şakalaşıyorduk. Biz bazen böyle şakalaşırdık" dedi. Video çektiği iddia edilen Melek P. ise suçlamaları reddederek görüntüleri kendisinin çekmediğini söyledi.

Büyükçekmece'deki bakımevinde bakıma muhtaç bir hastaya şiddet uygulayan Nuri C. ve o anları videoya çeken Melek P. görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklanma talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.

"SADECE SAMİMİ, SEVECEN BİR ŞEKİLDE ŞAKALAŞIYORDUK"

Nuri C. ifadesinde, "Ben bu bakım merkezinde 1 yıldır çalışıyorum. 70 hastam vardı, hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyor, bakımlarını yapıyordum. Amacım hastaya zarar vermek onu aşağılamak değildi. Sadece samimi, sevecen bir şekilde şakalaşıyorduk. Biz, bazen böyle şakalaşırdık. Bunu videodaki mimiklerimden de anlayabilirsiniz. Arkadaşım Melek'in videoyu çektiğini biliyordum. Şaka olmasaydı buna müsaade eder miydim" dedi.

"BEN ASLA BÖYLE BİR VİDEO ÇEKMEDİM"

Videoyu çektiği iddia edilen Melek P. ise suçlamaları reddederek, "Bakım merkezi müdürüyle tartışmamız olduğu için olayı üstüme yıkmaya çalışıyorlar. Benim elimde kendisinin bana hakaret ettiği görüntüler vardı. Beni kırmızı kod ile işten çıkartacağını söylemişti, ben de öyle bir şey yaparsa bu görüntüleri yayacağımı söylemiştim. Bu yüzden görüntüleri benim çektiğim söyleniyor. Ben asla böyle bir video çekmedim. Benim bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

2 şüpheli de çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince 'Eziyet' suçundan tutuklandı.

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