Bakanlık açıkladı! İşte Yıldırım operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

05.09.2020 11:49

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." dedi. Çataklı, yıl başından bu yana 146 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Yıldırım operasyonu kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 sığınak ve barınak imha edilmiştir." açıklamasında bulundu.



İçişleri Bakanı Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Terörle mücadelede çizgimiz nettir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecektir. 15 Temmuz sonrası bu mücadeleyi iki koldan yürütüyoruz." dedi.



Çataklı "Geçen yıl 273 kişi ikna yöntemiyle teslim olmuştu. Bu yıl 1 Ocak'tan bugüne kadar 146 kişi ikna yoluyla teslim oldu." bilgisini paylaştı.