MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "idam" çıkışı sonrası gözler TBMM'ye çevrildi!

05.09.2020 11:33

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tekrar başlattığı" idam cezası" açıklamasına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan da destek geldi. Şentop, "Belli suçlara mahsus olmak üzere" idam cezasından yana olduğunu ifade etti. Peş peşe gelen açıklamaların ardından gözler TBMM'ye çevrildi.

İşte A Haber muhabiri Lamia Ayhan'ın aktardığı bilgiler:

"MHP Lideri Bahçeli'nin çıkışı oldukça önemliydi. Özellikle Devlet Bahçeli, kadın ve çocuklara yönelik suçların bu noktadaki faillerinin en üst düzeyden ceza alması gerektiğini savunuyor. Bu konudaki görüşün net bir şekilde ifade etti. Ama bununla da sınırlı değil Bahçeli'nin talebi. Terör örgütleri ile mücadelede teröristlerin varlık gösterme gayretlerinin önüne geçilmesi için o alanda da bazı suçlarda yine idam cezasının gelmesini istiyor.

AK PARTİ'DEN DESTEK

AK Parti'den bazı milletvekilleri MHP liderine destek verdiler. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim" dedi.

GÖZLER TBMM'DE

Gözler bu açıklamalarından ardından TBMM'ye çevrildi. Ekim ayında açılacak olan TBMM'de nasıl bir çalışma yürütülecek, onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama şunu söyleyelim özellikle devam eden bir çalışma var. Araştırma hizmetleri tarafından yürütülen bir çalışma. "Türk hukukunda ölüm cezası" başlıklı bir çalışma ama yine tüm dünyadaki örnekler incelenerek önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak. Yine Meclis açıldığında MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Başkan Erdoğan ile dönem dönem bir araya geldiğini biliyoruz. Bu konu noktasında tekrar bir araya geldiklerinde idam cezasına ilişkin bir değerlendirme yapılıp partilerin ayrı birer çalışma yürütüp bundan sonra da bir yol haritası çizilmesi gündeme gelebilir."

