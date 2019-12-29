Bakan Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul yalanlarını tek tek çürüttü 29.12.2019 16:57

Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği ve deniz ticaretini büyük ölçüde artıracak Kanal İstanbul projesiyle ilgili CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu iddialarda bulunmuştu. İmamoğlu'nun o asılsız iddialarına Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tek tek yanıt verdi. İşte İmamoğlu'nun 'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili söylediği yalanlar ve Bakan Kurum'un İBB Başkanı İmamoğlu'na tokat gibi yanıtları...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul projesiyle ilgili iddialarına çok net yanıtlar verdi.

Bakan Kurum, Kanal İstanbul projesinin deprem ya da farklı riskleri barındırmadığını belirtti.