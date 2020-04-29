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    • 29.04.2020 10:16
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    Koronavirüs toplanıyor! Gözler 'nın sında...

    haberi... , video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Koronavirüs toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yapacak.

    Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Bakan Koca'da

    Koronavirüs saat 14.00'te video konferans yöntemiyle toplanacak. Dr. , toplantı sonrası saat 16.00'da basın açıklaması yapacak.


    TÜRKİYE'DE SON DURUM
    , dün akşam yaptığı açıklamada son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'a yükseldiğini açıkladı.



    Bakanlık, son 24 saatte 2392 kişiye Kovid-19 tanısı konduğunu, 92 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 114 bin 653, can kaybının ise 2992 olduğunu bildirdi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasında...
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