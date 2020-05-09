RAMAZAN İMSAKİYE
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Bakan Koca 9 Mayıs koronavirüs vakalarını açıkladı! Son koronavirüs verileri ne anlama geliyor?

Bakan Koca 9 Mayıs koronavirüs vakalarını açıkladı! Son koronavirüs verileri ne anlama geliyor?
09.05.2020 21:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 9 Mayıs Cumartesi korona virüs verilerini açıkladı. Açıklanana son verileye göre yeni vaka sayılarında düşüş devam ederken, vefat sayılarında düne oranla artış gözlemlendi. Peki bugün açıklanan veriler ne anlama geliyor? Gaziantep Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Necmi İlhan ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk A Haber canlı yaynında değerledirdi.


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