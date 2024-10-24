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Bakan Göktaş'ın aracı TUSAŞ cenazesi dönüşü kaza yaptı! (VİDEO)
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Bakan Göktaş'ın aracı TUSAŞ cenazesi dönüşü kaza yaptı! (VİDEO)

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024, 16:10 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2024, 16:10

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit edilen taksi şoförü Murat Arslan'ın Merkez Ulu Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Cenazenin ardından Göktaş'ın bulunduğu aracın kaza yaptığı öğrenildi.

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleşen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ndeki terör saldırısında öldürülen taksi şoförü Murat Arslan'ın, Merkez Ulu Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Cenaze töreninin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek için yola çıkan Bakan Göktaş'ın içerisinde bulunduğu araç Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman girişinde kaza yaptı.

Mahinur Özdemir Göktaş Sağlık Durumu Nasıl?
Meydana gelen zincirleme kazada Mahinur Özdemir Göktaş'ın ekibinden yaralananlar olduğu öğrenilirken Mahinur Özdemir Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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