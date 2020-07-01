01.07.2020 13:08

Bakan Albayrak ve eşine yönelik ahlaksız saldırılara tepki yağıyor. Sosyal medyadan Bakan Albayrak ve ailesini hedef alan çirkin saldırılar hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Dünyaya gözlerini henüz açmış bir bebek üzerinden ailesine ve onların temsil ettiği değerlere saldıran bu alçakların peşini bırakmayacağız. Hukuk önünde her birinden işledikleri suçun hesabını elbette soracağız." dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Akşam Gazetesi Yazarı Emin Pazarcı ve AK Parti Milletvekili Celalettin Güvenç, Albayrak ailesine yapılan saldırılara dair değerlendirmelerde bulundular.