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Bahçelievler'de kan donduran olay: Oğlunu bıçakla öldürdü!

Bahçelievler'de kan donduran olay: Oğlunu bıçakla öldürdü!
25.12.2021 14:34

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Son dakika haberine göre, İstanbul Bahçelievler'de 6 yaşındaki oğlunu bıçakla öldüren Aslan P. intihar girişiminde bulundu. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.

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Bahçelievler'de 6 yaşındaki oğlunu bıçakla öldüren Aslan P. intihar girişiminde bulundu.

Olay Hürriyet Mahallesi Çağlar Sokak'ta meydana geldi. Aslan P., 6 yaşındaki oğlunu Devran P.'yi evde bıçaklayarak öldürdü. Aslan P. daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Anne eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Aslan P. hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.

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