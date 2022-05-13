Son dakika haberleri... Reuters'te yer alan habere göre, BAE Cumhurbaşkanı Şeyh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan hayatını kaybetti.

Al Nahyan'ın ölümü sonrası BAE'de yas ilan edilirken bayraklar 40 gün süreyle yarıya indirildi.

ŞEYH HALİFE BİN ZAYİD AL-NAHYAN KİMDİR?

1948 doğumlu olan Şeyh Halife bin Zayid Al-Nahyan Abu Dabi Emiri ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin şimdiki devlet başkanıydı. Ölen babası Zayid bin Sultan Al-Nahyan'ın yerine 3 Kasım 2004 tarihinde göreve başladı. Babasının hastalığı sırasında devlet başkanı vekili olmuştu. Aynı zamanda Abu Dabi Kalkınma Fonu'nun başkanıdır.

Forbes'a göre, Şeyh Halife bin Zayid Al-Nahyan 19 milyar dolar tahmini serveti ile dünyanın üçüncü zengin hükümdarıydı.

2019'DA 4. KEZ DEVLET BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan (71), yeniden Devlet Başkanı seçildi.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde, ülkedeki yedi emirliğin yöneticilerinden oluşan Yüksek Konseyin Halife Al Nahyan'ı 4'üncü dönem Devlet Başkanı olarak seçtiği belirtildi.

Ülkeyi 15 yıldan bu yana yöneten Al Nahyan, 5 yıl daha BAE Devlet Başkanlığı yapacak.

2014 yılında geçirdiği felcin ardından acilen ameliyata alınan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, sağlık sorunları nedeniyle kameraların karşısına nadiren çıkıyor. Bu durum, muhalifleri tarafından "ülkenin fiili devlet başkanı Al Nahyan değil" şeklinde yorumlanıyor.

BAE; Abu Dabi, Dubai, Eş-Şarika, El-Fuceyra, Ummul Kayveyn, Acman ve Ras el-Hayme olmak üzere 7 emirlikten oluşuyor.