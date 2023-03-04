Genç oyuncu Helin Kandemir'den acı haber... Son olarak Duy Beni dizisinde rol alan 18 yaşındaki genç oyuncu Helin Kandemir'in babası hayatını kaybetti. Kandemir bir süredir lösemi tedavisi gören babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyururken, usta oyuncu Hülya Duyar da yine sosyal medyada hesabından baş sağlığında bulundu. Baba Kandemir'in naaşı dün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Genç oyuncuya oyuncu arkadaşları destek oldu.