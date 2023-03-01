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Haberler Magazin Babası 47 yaşında kan kanserinden hayatını kaybetmişti! Genç oyuncu Helin Kandemir'in babasının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı

Babası 47 yaşında kan kanserinden hayatını kaybetmişti! Genç oyuncu Helin Kandemir'in babasının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı

Genç oyuncu Helin Kandemir'den acı haber... Son olarak Duy Beni dizisinde rol alan 18 yaşındaki genç oyuncu Helin Kandemir'in babası hayatını kaybetti. Kandemir bir süredir lösemi tedavisi gören babasının vefat haberini sosyal medya hesabından duyururken, usta oyuncu Hülya Duyar da yine sosyal medyada hesabından baş sağlığında bulundu. Baba Kandemir'in naaşı dün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Genç oyuncuya oyuncu arkadaşları destek oldu.

01.03.2023 11:48 - Son Güncelleme: 01.03.2023 11:48
Babası 47 yaşında kan kanserinden hayatını kaybetmişti! Genç oyuncu Helin Kandemir’in babasının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı

Genç oyuncu Helin Kandemir baba acısıyla sarsıldı.

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Babası 47 yaşında kan kanserinden hayatını kaybetmişti! Genç oyuncu Helin Kandemir’in babasının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı

Ödüllü oyuncunun babası Murat Kandemir 47 yaşında vefat etti.

Babası 47 yaşında kan kanserinden hayatını kaybetmişti! Genç oyuncu Helin Kandemir’in babasının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı

18 yaşındaki Helin Kandemir'in babası lösemi tedavi görüyordu.

Babası 47 yaşında kan kanserinden hayatını kaybetmişti! Genç oyuncu Helin Kandemir’in babasının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı

Baba Kandemir'in naaşı dün Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

Babası 47 yaşında kan kanserinden hayatını kaybetmişti! Genç oyuncu Helin Kandemir’in babasının tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı

Helin Kandemir, cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

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