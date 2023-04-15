BABALA’daki haşhaşinin deşifresi! İşte darbecilerin avukatı Kemal Uçar’la ilgili FETÖ gerçeği...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı olan sicili karanlık isimler seçimlere sayılı bir zaman kala kendilerini medya üzerinden aklamak için türlü taklalar atıyor.

Bu durumun son örneği ismi skandallarla anılan kimi zaman Youtuber, kimi zaman manipülatör kimliğiyle ön plana çıkan Oğuzhan Uğur'un BABALA TV'sinde bir kez daha tescillendi.



Fotoğrafta: Kemal Uçar

FETÖ İLTİSAKLI AVUKAT KEMAL UÇAR'DAN ALENİ MANİPÜLASYON

Mevzular Açık Mikrofon isimli programda, Muharrem İnce'nin konuk alındığı yayında Kemal Uçar isimli, FETÖ'den hüküm giyen bir avukat aleni bir şekilde manipülasyon yaptı.

"SENİN FETÖ İLE BİR İLİŞKİN VAR"

"Kolin" konu başlığında soru yönelten Uçar'a Muharrem İnce "Senin FETÖ ile bir ilişkin var da ama ne kadar yakın onu bilemiyorum" cevabını verdi. Bunun üzerine FETÖ iltisaklı Uçar'dan "İddia edip ispatlamayan..." şeklinde yanıt geldi.

FETÖ'NÜN ANKARA KUŞU DURUR MU…

Öte yandan Kolin mevzuna bir başka FETÖ iltisaklı Oktay Yaşar'ın Ankara Kuşu da müdahil oldu. Twitter'dan paylaşım yapan Ankara Kuşu, "Ortaya çıkardığım Kolin mevzusu Muharrem İnce'yi germeye devam ediyor" deyip Kemal Uçar'a arka çıktı.

Uçar'a en somut destek FETÖ'nün sosyal medya yapılanmasından geldi…

SOSYAL HAŞHAŞİLER DE İŞİN İÇİNDE

FETÖ'nün kara propaganda aracı olan BOLD Medya isimli portal, FETÖ iltisaklı avukatı aklayan "Muharrem İnce, avukat Kemal Uçar'ın sorusuyla köşeye sıkışınca, tanıdık tepkiyi verdi" paylaşımını yaptı.

FİRARİ HAŞHAŞİ ADEM YAVUZ ARSLAN…

Firari FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan da Kemal Uçar – Muharrem İnce tartışmasında, kendi cenahından olan Uçar'dan yana saf tuttu.





Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan haşhaşi Yavuz Arslan, "'Merhaba Televole' out, 'Merhaba Fetö' in. Bu arada 'kural'ı hatırlatalım. Kim olur olmadık yerde 'fetö fetö' diyorsa ya hırsızdır ya da ahlaksız." ifadelerini kullandı.

VATAN HAİNİ HAKAN ŞÜKÜR DE ATLADI! PİS KOKUNUN KAYNAĞI ELBETTE Kİ FETÖ…

Bir başka vatan haini Hakan Şükür'ün de Kemal Uçar'a destek vermesi burunlara gelen pis kokunun kaynağının FETÖ olduğunu gözler önüne serdi.





Şükür, Kemal Uçar'ın Muharrem İnce'ye yanıt verdiği tweeti RT etti, daha sonraki paylaşımlarında sistematik bir şekilde İnce'yi hedef aldı.

23 DERECE GÖKHAN FETÖ'CÜ AKLADI İNCE'Yİ KARALADI: 'NAZİ' BENZETMESİ

Türk Solu Dergisi'nin eski çalışanlarından olan, derginin FETÖ hükümlüsü sahini Gökçe Fırat Çulhaoğlu'na 'önder yakıştırmasında bulunan 23 Derece isimli dezenformasyon portalının sahibi Gökhan Özbek de topa giren isimler arasında oldu.



FETÖ kırıntısı avukatı allayıp pullayan Özbek, Muharrem İnce'ye de 'Nazi' benzetmesi yaptı;



Bu adam zihniyetinden bıktık! Muharrem İnce gelse hepimizi Naziler gibi gaz odalarına koyar! Bu adamın peşinde gidenlere acıyorum! İhanet içindeler!

Fotoğrafta: FETÖ'den hüküm giyen sözde avukat Kemal Uçar



TAKVİM.COM.TR KEMAL UÇAR DOSYASINI AÇTI

Tüm bu yaşananların gölgesinde Takvim.com.tr, Oğuzhan Uğur'un manipülasyon yapması için zemin hazırladığı Kemal Uçar'ın karanlık sicilini deşifre etti.

Uçar, FETÖ'nün eli kanlı darbecilerinin avukatlığını üstlenmiş bir isim. Örgütü aklamak için yapılan manipülasyonlarda başı çekiyor.

Bu durumu somut örneklerle ele alalım;

FETÖ'DEN HÜKÜM GİYDİ

Kemal Uçar, "Örgüte yardım" suçundan 7,5 yıl hapis cezası aldı. Bu durumu FETÖ iltisaklı KHK TV'de kendi ağzıyla ifaden eden Uçar, "Örgüte üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan tutuklandım" ifadelerini kullandı.

FETÖ'CÜLERİ AKLAYAN "MARMARİS'TE POLİSLER KESİCİ ALETLE ŞEHİT EDİLDİ" YALANI

FETÖ davalarında FETÖ'ye alan açmak adına kirli iftiralarla süreci manipüle eden Kemal Uçar, "Marmaris'te polisler saat 01:30'da kesici aletle şehit edildiler" yalanının da mimarı.



Kemal Uçar'ın yaptığı paylaşımları mercek altına almakta da fayda var;

BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALAN KALLEŞ TEHDİT

12 Aralık 2014: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alçakça hedef alan FETÖ iltisaklı Kemal Uçar, "Zincirin tamamlanmasına az kaldı Firavun hazretleri" tehdidinde bulunmuştu.





2015'TE PARALEL YAPIYI AKLADI

10 Şubat 2015: "Siz bazı cemaat mensuplarının darbe yapacağına inanıyor musunuz? Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır"





15 TEMMUZ'DAN 6 GÜN SONRA SKANDAL TWEET

21 Temmuz 2016: 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişiminin üzerinden geçen 6 gün sonra ortaya çıkan Kemal Uçar, ilk iş olarak dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı hedef almıştı. Uçar, skandal bir paylaşımla, "Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar da tutuklanacak" demişti.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN VE VATAN HAİNİ ZEKERİYA ÖZ'E METHİYELER…

19 Aralık 2020: Pensilvanya'daki teröristbaşı Fetullah Gülen ve firari vatan haini Zekeriya Öz'e methiyler düzdü.



Bu yaşanan gelişmeler ışığında bir detay oldukça dikkatleri üzerine topluyor.



BABALA TV FETÖ'CÜLERİ AKLAMA PLATFORMU MU?

Oğuzhan Uğur, FETÖ iltisaklı Kemal Uçar'dan önce firari vatan haini Hakan Şükür'ü aklamak için kolları sıvamıştı.



Uğur, kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cü Hakan Şükür'e methiyeler düzmüş, "Kral, milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi, siz mesela katılır mıydınız?" sözlerini sarf etmişti.

Takvim.com.tr gelişmeyi "BU İŞTE VAR Bİ 'PİNÇ'LİK" manşetiyle okurlarına duyurmuştu.



Akıllara, "Oğuzhan Uğur'un BABALA TV'si haşhaşi kırıntıları FETÖ'cüleri aklama platformu mu?" Soruları geldi.