Azerbaycan ve Ermenistan Putin'in davetine olumlu yanıt verdi

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırmasıyla bir kez daha artan gerilim nedeniyle Rusya Devlet Başkanı iki ülkeyi de Moskova'ya görüşme yapmak çağırmıştı. Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları bu davete olumlu yanıt verdi.

Dağlık Karabağ'da devam eden Azerbaycan ve Ermenistan çatışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. İki ülke Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı Moskova davetine olumlu yanıt verdi.

9 EKİM'İ İŞARET ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ülkenin dışişleri bakanları görüşme için Moskova'ya gitmeyi kabul etti. Putin davetinde iki dışişleri bakanına görüşme tarihi olarak 9 Ekim'i işaret etmişti.

"ARABULUCULUK İÇİN DAVET EDİYOR"

Kremlin'den dün yapılan açıklamada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin'in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ'daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim'de Moskova'ya davet ediliyor." ifadeleri kullanılmıştı.