Haberler Video Haber Videoları Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı: İşte Ermeni güçlerinin kaçarken bıraktıkları askeri araçlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı: İşte Ermeni güçlerinin kaçarken bıraktıkları askeri araçlar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı: İşte Ermeni güçlerinin kaçarken bıraktıkları askeri araçlar
08.10.2020 19:48

Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin bırakıp kaçtıkları askeri araç ve ekipmanların görüntülerini paylaştı.


Haber Videoları