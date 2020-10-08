Azerbaycan’ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçlerinin bırakıp kaçtıkları askeri araç ve ekipmanların görüntülerini paylaştı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı: İşte Ermeni güçlerinin kaçarken bıraktıkları askeri araçlar
- İstanbul'da yağmur etkisini arttırdı | Hava durumu
- İstanbul Merter'de metrobüs kazası! 7 kişi yaralandı
- Azerbaycan Savunma Bakanlığı paylaştı: İşte Ermeni güçlerinin kaçarken bıraktıkları askeri araçlar
- Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Mazlum Demir, MİT ve TSK'ının ortak operasyonuyla Irak'ta etkisiz hale getirildi
- İstanbul hava ve trafik durumu: İstanbul'da yağışla birlikte trafik yoğunluğu başladı! Peki İstanbul'a dolu ne zaman yağacak?
- Bir kilometrelik hız aşımına "makul sınır" diyen mahkeme cezayı kaldırdı!
- HAVELSAN'dan dev hamle! Simülasyon yazılımı teknolojisi Milli Muharip Uçak Projesi'nin ardından o projede de kullanılacak
- Son dakika: Bakan Kurum duyurdu! İstanbul'da deprem seferberliği
- Kocaeli'de endişe yaratan manzara! Derenin rengi yeşile döndü
- CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan "bu kadar da olmaz" denilen yalan! "Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğildi"
- Eli bıçaklı hırsız yaşlı kadını rehin aldı! Kocaeli'de hareketli dakikalar
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı: Yunanistan ile istikşafi görüşmeler yapılması konusunda mutabık kalındı