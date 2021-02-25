Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev Ermeniastan'daki darbe girişimini yorumladı: Paşinyan kendi sonunu hazırladı

Ermenistan'daki darbe ile ilgili Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ harekatı ve zaferi üzerinden yorumda bulunan Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, "Paşinyan kendi sonunu hazırladı" dedi.

Azerbaycan, 28 yıldır Ermenistan işgalinde olan Dağlık Karabağ'ı Ermenistan'la girdiği savaş sonrası tekrar kazandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 9 Kasım 2020'de savaşı kaybettiklerini duyuran anlaşmayı imzaladığını açıkladıktan sonra tepkilerin hedefi oldu. 10 Kasım'da başlayan protestolarda Ermenistan Parlamentosu eylemciler tarafından basıldı. Başbakan Paşinyan'ın konutu yağmalandı. Kol saatleri, parfümleri çalındı.



Ermenistan'da muhalefet ise Paşinyan'ı istifaya çağırdı. O tarihten bu yana geçen 2,5 aylık süreçte Nikol Paşinyan karşıtı gösteriler de devam etti. Darbe girişimine götüren süreçte son nokta ise Paşinyan ile Sarkisyan'ın Rus yapımı İskender füzeleri üzerine karşı karşıya gelmesi oldu. Sarkisyan Karabağ'da Rus füzelerinin kullanılması gerektiğini söylerken Rus yapımı İskender füzelerinin sadece yüzde 10'unun patladığına işaret eden Paşinyan, "Sarkisyan birçok sorunun cevabını bilmeli ve cevabını bildiği sorular sormamalı.

PAŞİNYAN: BU BİR DARBE GİRİŞİMİ

Sarkisyan'ın 'neden İskender patlamıyor veya füzenin yüzde 10'u sadece patlıyor' sorusunu sorması lazım." ifadelerini kullandı. Rusya desteğini arkasına alan Ermenistan ordusu bu sabah Paşinyan'a istifa çağrısı yaptı. Paşinyan ise bunun bir darbe girişimi olduğunu söyledi ve destekçilerini sokağa çağırdı.



PAŞİNYAN KENDİ SONUNU HAZIRLADI

Ermenistan'daki darbe ile ilgili Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ harekatı ve zaferi üzerinden yorumda bulunan Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, "Paşinyan kendi sonunu hazırladı" dedi.

Hamzayev, Azerbaycan'ın kazandığı zaferin Ermenistan içinde siyasi bir sorun haline dönüştüğünü belirtti.

Ermenistan ile bir sorunlarının olmadığını vurgulayan Hamzayev, Dağlık Karabağ'da hak ettikleri cevabı verdiklerini söyledi.